Σεισμική δόνηση 6,5R στην Ιαπωνία - Φόβοι για τσουνάμι

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 16.22 (ώρα Ελλάδας), στην Ιαπωνία.



Σύμφωνα με την προκαταρκτική μελέτη του Ευρωπαϊκού-Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, το επίκεντρο του σεισμού ορίζεται 33 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Tsuruoka.

Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 30 χιλιόμετρα.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των βορειοδυτικών ακτών της χώρας.

