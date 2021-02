Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στα νησιά Λόγιαλτι

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στα νησιά Λόγιαλτι, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου.

Η δόνηση σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο, με εστιακό βάθος 10 χλμ. και επίκεντρο στα 424 χλμ. ανατολικά της πόλης Tadine στη Νέα Καληδονία.

Σημειώνεται πως προηγήθηκε ιδιαίτερα έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, καθώς μέσα σε μιάμιση ώρα έχουν καταγραφεί δονήσεις 6, 5,7 και 6,1 Ρίχτερ.

Έχει τεθεί σε ισχύ προειδοποίηση για τσουνάμι.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M7.2 Southeast of Loyalty Islands 48 min ago pic.twitter.com/sXq5mrW8PH