Σεισμός στην Tαϊβάν: Συγκλονιστικό βίντεο - Η στιγμή που καταρρέει η οροφή κλειστού γηπέδου

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών έπληξε σήμερα το νοτιοανατολικό τμήμα της Ταϊβάν, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS).

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη τη χώρα, με τα κτίρια να κουνιούνται και στην πρωτεύουσα Ταϊπέι. Οι εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν πλήρως την σφοδρότητα με την οποία ο εγκέλαδος χτύπησε το νησί.

Σοκαριστικό βίντεο από την ώρα του σεισμού που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει τον πανικό σε γήπεδο βόλεϊ με τους αθλητές να τρέχουν για να σώσουν τη ζωή τους την ώρα που πέφτει η οροφή με μεγάλη ταχύτητα.

Δείτε το βίντεο:

🇹🇼 Earthquake of magnitude 7.2 off the coast of Taiwan.



Minute of life…the ceiling of the building collapsed 🏢#Taiwan #earthquake #台湾地震 #地震 #台湾 #TaiwanEarthquake #ไต้หวัน #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/NQ3H5NsTkK