Σεισμός στην Τουρκία: Σπίτι τινάχτηκε στον αέρα και προσγειώθηκε σε αυτοκίνητα

Σοκαριστικές εικόνες που μαρτυρούν την κακοτεχνία των κτηρίων στην Τουρκία τα οποία κατά τον καταστροφικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ έπεσαν σαν τραπουλόχαρτα, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Ενδεικτικές είναι οι φωτογραφίες που κοινοποίησε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, όπου δείχνουν σπίτι έχει ανασηκωθεί και στην συνέχεια προσγειωθεί πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

