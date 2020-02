Σκοτώθηκε ο «Mad» Mike: Εκτοξεύθηκε με αυτοσχέδιο πύραυλο για να δει αν η Γη είναι επίπεδη

Ο 64χρονος «Mad» Mike Hughes έχασε τη ζωή του, όταν συνετρίβη ο αυτοσχέδιος πύραυλος τον οποίο είχε κατασκευάσει για να παρατηρήσει από ψηλά αν η Γη είναι στρογγυλή ή επίπεδη, όπως υποστήριζε ο ίδιος.

Ο αυτοσχέδιος πύραυλος στον οποίο επέβαινε το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου, κοντά στο Barstow στην Καλιφόρνια, συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του και ενώ είχε φθάσει σε ύψος μόλις 1.525 μέτρων.

Σύμφωνα με το Metro.co.uk., το αλεξίπτωτό του εθεάθη να πέφτει, χωρίς ο ίδιος να είναι δεμένος σε αυτό.

Το δίκτυο «Science Channel», που βρισκόταν στο σημείο της συντριβής για να απαθανατίσει τις στιγμές της εκτόξευσης, μετέδωσε την τραγική είδηση με ανάρτησή του στο Twitter:

«Ο Mike Hughes έχασε τη ζωή του σήμερα κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας να εκτοξεύσει αυτοσχέδιο πύραυλο. Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι με τους φίλους και την οικογένειά του. Ήταν πάντα το όνειρό του να πραγματοποιήσει αυτή την εκτόξευση και το Science Channel ήταν εκεί για να παρουσιάσει το χρονικό του ταξιδιού του».

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md