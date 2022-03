Τέλος η κατάπαυση του πυρός, ανακοίνωσε το ρωσικό ΥΠΕΞ - Βομβαρδισμοί σε Κίεβο, Μαριούπολη, Χάρκοβο

Οι σειρήνες ήχησαν και πάλι το απόγευμα του Σαββάτου στο Κίεβο με τον ρωσικό στρατό να βομβαρδίζει από το απόγευμα τα περίχωρα στα βορειοδυτικά της πόλης. Οι Ρώσοι προχώρησαν σε πολλές κατευθύνσεις, παραδέχθηκαν οι Ουκρανοί, που εξαπέλυσαν αντεπίθεση γύρω από το Χάρκοβο.

Sky's Alex Crawford was reporting live near Kyiv as heavy artillery commenced in the background and civilians were fleeing the area. Latest: https://t.co/X3flQUBL0r pic.twitter.com/vQteDmofed

Η απομάκρυνση αμάχων από τη στρατηγικής σημασίας πόλη λιμάνι της Μαριούπολης διεκόπη, με τις ουκρανικές Αρχές να επικαλούνται παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από ρωσικές δυνάμεις που πολιορκούν την πόλη και προελαύνουν σε άλλα μέρη της χώρας, με σφοδρές μάχες να μαίνονται γύρω από την πρωτεύουσα.



Αργά το απόγευμα του Σαββάτου το ρωσικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ότι τερματίζεται η κατάπαυση του πυρός που είχε συμφωνηθεί και ότι ο ρωσικός στρατός επαναλαμβάνει τις επιχειρήσεις στο έδαφος της Ουκρανίας



Το Κίεβο υποστήριξε ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί ανατολικών πόλεων, συμπεριλαμβανομένης της Μαριούπολης, συνεχίστηκαν καθόλη τη διάρκεια της ημέρας και εμπόδισαν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή μέσω των ανθρωπιστικών διαδρόμων που συμφωνήθηκαν στον τελευταίο γύρο συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός.



Σε πλήρη αντίθεση με τον ισχυρισμό του Κιέβου το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε Ουκρανούς «εθνικιστές» ότι εμπόδισαν αμάχους να φύγουν, λέγοντας πως ρωσικές δυνάμεις δέχθηκαν πυρά μετά τη δημιουργία των ανθρωπιστικών διαδρόμων, κατά τη διάρκεια μιας μερικής κατάπαυσης του πυρός.

Drone footage appears to show various military vehicles, explosions and soldiers within Bucha.



Sky News has verified and located this social media video to Bucha, near Kyiv.



Latest: https://t.co/X3flQUBL0r pic.twitter.com/oeDKNS2Hic