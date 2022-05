Σλοβενία: Έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο με 20 τραυματίες και πολλούς αγνοούμενους

Αρκετοί άνθρωποι αγνοούνται μετά από έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο στη Σλοβενία με 20 εργάτες να τραυματίζονται και δυο από αυτούς να είναι σοβαρά χτυπημένοι, σύμφωνα με τη διεύθυνση του εργοστασίου και τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Το ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στις εγκαταστάσεις του ομίλου Melamin, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Κοτσέβιε, 60 χλμ. από τη σλοβενική πρωτεύουσα Λιουμπλιάνα.

«Μια δεξαμενή εξερράγη» για αδιευκρίνιστο λόγο, εξήγησε ο αρχηγός της πυροσβεστικής Λέον Μπέχιν, όταν ρωτήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης.

«Δεν έχουμε νέα από αρκετούς ανθρώπους» δήλωσε ο διευθυντής του εργοστασίου Σρέκο Στέφανιτς, διευκρινίζοντας, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν απασχολούνταν στο εργοστάσιο.

Επρόκειτο για τέσσερις παρόχους υπηρεσιών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων STA και την ιστοσελίδα 24ur.

Επίσης, 20 εργάτες τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων φέρουν βαριά εγκαύματα και διακομίσθηκαν με ελικόπτερο στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου στο οποίο εισήχθησαν.

Οι τοπικές αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους, που βρίσκονται σε περίμετρο 500 μέτρων γύρω από το εργοστάσιο να μην βγουν από τα σπίτια τους και να κλείσουν τα παράθυρά τους λόγω του φόβου τοξικών αναθυμιάσεων.

«Το ατύχημα δεν είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον», δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ο δήμαρχος του Κοτσέβιε Βλαντίμιρ Πρέμπιλιτς.

Ο κεντρικός δρόμος έκλεισε για την κυκλοφορία λόγω της επέμβασης των πυροσβεστών, που είπαν ότι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά.

Φωτογραφίες έδειχναν στήλες μαύρου καπνού να βγαίνουν από το εργοστάσιο, το οποίο παρασκευάζει ρητίνες για χαρτί για τον τομέα της κατασκευής, για ξύλο, για βαφές καθώς και για διακοσμητικά χαρτιά, που δίνονται στη βιομηχανία επίπλων.

Το εργοστάσιο ιδρύθηκε το 1954 και απασχολεί σχεδόν 200 εργαζόμενους.

An explosion and fire at Kocevje’s chemical plant in southeast Slovenia have injured at least 20 people https://t.co/HpCzjxbPhr pic.twitter.com/7kIp9O78rb

#Slovenia🇸🇮- Fire plumes from chemical plant in #Kočevje following explosion, with more than 20 people being reported injured with 6 being directly. Local authorities also urged residents in the vicinity to stay indoorspic.twitter.com/eILh3x0fiK