Σοκ στην Τουρκία: Επιστάτης απήγαγε 12χρονο, ζήτησε 400.000 ευρώ και στο τέλος τον στραγγάλισε

Αποτροπιασμό έχει προξενήσει στη γειτονική Τουρκία η απαγωγή και ο στραγγαλισμός ενός 12χρονου αγοριού από τον απαγωγέα του, ο οποίος απαιτούσε λύτρα ύψους 400.000 ευρώ. Ο λόγος για τον μικρό Χαλέντ Χαγιακέντ, γιο κοσμηματοπώλη από τη Συρία ο οποίος κατοικούσε με την οικογένειά του στη Μερσίνα.

Hasan Cingoz, the apartment caretaker of an apartment complex in central Yenisehir district of Mersin in #Turkey, strangled Khaled Hayanken, the 12-year-old son of a #Syrian family who did not fulfil his ransom demand of 400 thousand Euros. The detained perpetrator confessed that… pic.twitter.com/t9g4Hewklb