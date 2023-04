Σοκ στην Κίνα με ακροβάτισσα που έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε την ώρα της παράστασης

Κινέζα ακροβάτισσα πέθανε μετά από πτώση από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια παράστασης της στην πόλη Suzhou της Κίνας το Σάββατο.

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνει τη μοιραία στιγμή που η Sun Moumou, 37 ετών, έπεσε από μεγάλο ύψος στη σκηνή αφήνοντας έντρομο το κοινό που την παρακολουθούσε. Ο σύζυγός της δεν κατάφερε να την πιάσει έγκαιρα με τα πόδια του, καθώς το ζευγάρι αιωρούταν σύμφωνα με τη DailyMail.

A lot of discussions on Chinese socials today about the fatal accident that happened last night in Suzhou during a live acrobatic show. The female performer did not wear safety lines and she fell. She was rushed to hospital but passed away. (video end cut due to shocking content) pic.twitter.com/l5DCf0ilN1