Σομαλία: 20 νεκροί από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου έξω από εστιατόριο

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν όταν εξερράγη ένα παγιδευμένο αυτοκίνητο ακριβώς έξω από εστιατόριο, κοντά στο λιμάνι της Μογκαντίσου, αργά απόψε, ανέφερε ένας αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης της Σομαλίας.

Αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και τα κρατικά Mέσα Eνημέρωσης, ανέφεραν ότι μετά την έκρηξη υψώθηκε στον ουρανό ένα πυκνό νέφος καπνού, ενώ ακούγονταν και πυροβολισμοί.

«Μέχρι στιγμής έχουν μεταφερθεί 20 νεκροί και 30 τραυματίες από το σημείο της έκρηξης», είπε ο Δρ Αμπντουλκαρίμ Άντεν, ο ιδρυτής της υπηρεσίας ασθενοφόρων AAMIN, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο εστιατόριο Λουούλ Γιεμενί, κοντά στο λιμάνι.

At least 20 killed by suicide car bomb blast in Somalia https://t.co/JB8w3Hf3Br pic.twitter.com/sE0ll0UFHK