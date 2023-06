Σομαλία: Επίθεση της Σεμπάμπ σε ξενοδοχείο στη Μογκαντίσου

Επίθεση της Σεμπάμπ είναι σε εξέλιξη σε ξενοδοχείο της Μογκαντίσου, αποδεικνύοντας ότι οι εξτρεμιστές ισλαμιστές έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να πλήττουν την πρωτεύουσα της Σομαλίας.

Οι Σεμπάμπ ανέλαβαν την ευθύνη αναφέροντας ότι στοχοθέτησαν «έναν χώρο όπου συχνάζουν» αξιωματούχοι. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, πρόκειται για ένα ξενοδοχείο στην παραλία Λιντό, στα νότια της Μογκαντίσου.

Αργά το βράδυ ακούγονταν ακόμη πυροβολισμοί και ασθενοφόρα στάθμευαν δίπλα στο ξενοδοχείο, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. «Οι δυνάμεις ασφαλείας διέσωσαν πολλούς ανθρώπους από το κτήριο και η επιχείρηση είναι ακόμη σε εξέλιξη», ανέφερε η πηγή αυτή.

Ambulances and health workers in #Mogadishu on standby waiting to evacuate the injures as soon as the security forces end the siege on #PearlBeach hotel and restaurant. #Somalia pic.twitter.com/MOpkpg4NnB — Zakeriye Ahmed (@ZakeriyeAxmed) June 9, 2023

«Ήμουν κοντά στο εστιατόριο Pearl Beach όταν άκουσα μια ισχυρή έκρηξη έξω από το κτήριο. Κατάφερα να φύγω αλλά κατόπιν ακούστηκαν σφοδρά πυρά», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Αμπντιραχίμ Αλί.

Footage showing the destruction to the entrance of #Mogadishu's Pearl Beach hotel, where security forces are battling with Al-Shabab militants who stormed the hotel at the evening. #Somalia



©️ @Mohamed_Gabobe pic.twitter.com/24MsUg3wl8 — Zakeriye Ahmed (@ZakeriyeAxmed) June 9, 2023

«Το εστιατόριο ήταν γεμάτο, επειδή είχε ανακαινιστεί πρόσφατα», ανέφερε ένας άλλος μάρτυρας, ο Γιασίν Νουρ, εκφράζοντας την ανησυχία του για δύο συναδέλφους του που βρίσκονταν εκεί και «δεν απαντούν πλέον στο τηλέφωνό τους».

#Mogadishu Hotel Attack: Special elite police forces have gained entry into the upper floors of the Pearl beach hotel located at Liido Beach.



Heavy gunfire can still be heard from the hotel.



Unknown number of people being held hostage by the Alshabaab militants group. #Somalia. pic.twitter.com/eIuH2F3r0g — Horn First News (@HornFirstN) June 9, 2023

Τον Αύγουστο του 2020 οι Σεμπάμπ είχαν επιτεθεί στο ξενοδοχείο Elite, σκοτώνοντας δέκα πολίτες και έναν αστυνομικό. Οι δυνάμεις ασφαλείας χρειάστηκαν τέσσερις ώρες για να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το κτήριο.