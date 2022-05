Σομαλία: Επίθεση των αλ Σεμπάμπ εναντίον στρατιωτικής βάσης της Αφρικανικής Ένωσης

Σε στρατιωτική βάση της ειρηνευτικής αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία επιτέθηκαν βαριά οπλισμένοι μαχητές της ισλαμιστικής οργάνωσης αλ Σεμπάμπ σήμερα, Τρίτη 3 Μαΐου, προκαλώντας θύματα, όπως έγινε γνωστό από τοπικό στρατιωτικό διοικητή και αυτόπτες μάρτυρες.

Η επίθεση, που εξαπολύθηκε πριν από τα ξημερώματα, είχε στόχο μια βάση, όπου σταθμεύουν στρατιώτες από το Μπουρούντι και η οποία βρίσκεται κοντά στο χωριό Ελμπαράφ, περίπου 160 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Μογκαντίσου, σύμφωνα με τις πηγές αυτές.

«Οι τρομοκράτες επιτέθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στη βάση του στρατού του Μπουρούντι κοντά στο Ελμπαράφ. Ξέσπασαν σφοδρές μάχες και υπήρξαν θύματα και από τις δύο πλευρές, όμως δεν διαθέτουμε περισσότερες πληροφορίες μέχρι στιγμής», δήλωσε ο Μοχάμεντ Άλι ο τοπικός διοικητής του στρατού.

Βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε τα εκρηκτικά που είχε τοποθετήσει σε ένα όχημα προκειμένου να ανατινάξει την πύλη του στρατοπέδου. Στη συνέχεια βαριά οπλισμένοι μαχητές εισέβαλαν στη βάση και ξέσπασαν σφοδρές συγκρούσεις.

«Σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις και ανταλλαγές πυρών με αυτόματα όπλα. Οι στρατιώτες από το Μπουρούντι εγκατέλειψαν τη βάση και κατέφυγαν στο χωριό Ελμπαράφ, προτού φτάσουν ελικόπτερα για να τους προσφέρουν στήριξη από αέρος» δήλωσε ένας περίοικος, ο Ουέλιγιοου Μααλίμ.

«Τα ελικόπτερα εκτόξευσαν πυραύλους και έβαλαν εναντίον των ανταρτών, είδαμε καπνό να υψώνεται πάνω από τη βάση αλλά δεν γνωρίζουμε κάτι για την ακριβή κατάσταση» δήλωσε ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας, ο Άχμεντ Άνταν.

Οι αλ Σεμπάμπ, που συνδέονται με την αλ Κάιντα, και μάχονται εναντίον του σομαλικού κράτους εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια, ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση με ανακοίνωσή τους.

Προς το παρόν το συμβάν δεν έχει σχολιάσει η Αφρικανική Αποστολή Μετάβασης στη Σομαλία.

Η δύναμη αυτή, με σχεδόν 20.000 στρατιωτικούς, αστυνομικούς και πολίτες από αφρικανικές χώρες, αντικατέστησε επισήμως την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM). Τον Μάρτιο το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ παρέτεινε αποστολή της ως το τέλος του 2024 με στόχο να σταθεροποιηθεί η Σομαλία.

Η AMISOM είχε εκδιώξει τους αλ Σεμπάμπ από τις κεντρικές πόλεις της Σομαλίας, ανάμεσά τους και την πρωτεύουσα, το 2011, επιτρέποντας την εγκαθίδρυση κυβέρνησης και ομοσπονδιακών θεσμών στη χώρα. Εξάλλου έχουν διοργανωθεί δύο φορές εκλογές, το 2012 και το 2017, ενώ μια επόμενη εκλογική αναμέτρηση πρόκειται να διεξαχθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Τους τελευταίους μήνες οι αλ Σεμπάμπ έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους στη Σομαλία, ενώ ανέλαβαν την ευθύνη και για τις μεγάλες επιθέσεις της 24ης Μαρτίου.

