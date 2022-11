Σομαλία: Επίθεση τζιχαντιστών σε ξενοδοχείο που διαμένουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι

Φερόμενοι μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης αλ Σεμπάμπ εξαπέλυσαν επίθεση σε ένα ξενοδοχείο που διαμένουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι στην πρωτεύουσα της Σομαλίας Μογκαντίσου, δήλωσε στο Reuters ένας αξιωματικός της αστυνομίας.

Οι δράστες εισέβαλαν στο ξενοδοχείο Villa Rose, το οποίο βρίσκεται κοντά στο προεδρικό μέγαρο, χρησιμοποιώντας εκρηκτικά και όπλα, δήλωσε ο αξιωματικός Μοχάμεντ Άμπντι. Δεν κατέστη αμέσως σαφές πόσοι ήταν οι επιτιθέμενοι, είπε.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Αντάμ Αου Χίρσι, έγραψε στο Twitter ότι είναι ασφαλής μετά από μια «τρομοκρατική έκρηξη με στόχο την κατοικία μου» στο ξενοδοχείο, όπου μένουν πολλοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Heavy gunfire still continues Inside Villa Rose Hotel.



The hotel which is located close to Villa Somalia in #Mogadishu is frequented by government officials.



Ministers and civilians have been evacuated from the hotel.



Al-Shabab claimed responsibility for the ongoing attack. pic.twitter.com/TspR9rXP5L