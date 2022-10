Σομαλία: Τουλάχιστον 100 νεκροί από τη διπλή βομβιστική επίθεση στο Μογκαντίσου

Τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 300 τραυματίστηκαν από τη διπλή επίθεση αυτοκτονίας με παγιδευμένα αυτοκίνητα έξω από το υπουργείο Παιδείας στο Μογκαντίσου, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η προεδρία της Σομαλίας.

Πολλοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η ισλαμιστική οργάνωση Σεμπάμπ ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις.

BREAKING: Multiple casualties reported as gunmen stormed into Ministry of Education building at Zobe area in Mogadishu, engaging in an exchange of fire with the security forces. The attack started with suicide explosions. pic.twitter.com/PcTYtqYZy3