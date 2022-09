Σομαλία: Τουλάχιστον 18 άμαχοι είναι νεκροί, από επίθεση ενόπλων της ισλαμιστικής οργάνωσης

Ένοπλοι της εξτρεμιστικής ισλαμικής τρομοκρατικής οργάνωσης Αλ-Σαμπάμπ σκότωσαν τουλάχιστον 18 αμάχους και κατέστρεψαν φορτηγά που ήταν γεμάτα με ανθρωπιστική βοήθεια, μετά από επίθεση που έκαναν στη διάρκεια της νύχτας σε κεντρική περιοχή της Σομαλίας, σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων, αλλά και με μία είδηση που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Τα φορτηγά που επλήγησαν συμμετείχαν σε αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Reports that Alshabab terrorists have killed drivers and burned 7 trucks carrying food supplies from Beledweyne to Mahas is devastating. The terror group had blown up water wells in Hiran a few days ago. I call for immediate support to these communities that face severe drought. pic.twitter.com/STJRnhKdxm