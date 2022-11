Σομαλία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί από την επίθεση τζιχαντιστών σε ξενοδοχείο

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένοπλοι εξαπέλυσαν έφοδο χθες Κυριακή το βράδυ σε ξενοδοχείο κοντά στο προεδρικό παλάτι στη Μογκαντίσου, την πρωτεύουσα της Σομαλίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ανάμεσα στα θύματα είναι δυο πρόσωπα με διπλή, βρετανική και σομαλική υπηκοότητα, δήλωσε ο Μοχάμεντ Νταχίρ, αξιωματικός της σομαλικής αστυνομίας, στο Γερμανικό Πρακτορείο. Το ξενοδοχείο, στο οποίο συχνάζουν πολιτικοί, παρέμενε σε κατάσταση πολιορκίας αργά το βράδυ.

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας, ο Άχμεντ Μοχάμεντ Ντουντίς, είναι ανάμεσα στους τραυματίες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Heavy gunfight between security forces and Al-Shabaab fighters still underway at Villa Rays Hotel, a few steps away from the presidential palace in #Mogadishu .Al-Shabaab militants claimed responsibility saying it has attacked #Somalia’s presidential palace in Mogadishu. pic.twitter.com/PxuXJGWIST