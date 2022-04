Σομαλία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από επίθεση σε εστιατόριο στην πρωτεύουσα

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι περίπου δέκα τραυματίστηκαν σε επίθεση την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν τζιχαντιστές εναντίον παραθαλάσσιου εστιατορίου στην πρωτεύουσα της Σομαλίας, τη Μογκαντίσου, χθες Παρασκευή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, την επίθεση διέπραξε βομβιστής-καμικάζι και πιστεύεται ότι στόχος ήταν ο αρχηγός της αστυνομίας, ο στρατηγός Άμπντι Μοχάμεντ Χιτζάρ, και νεοεκλεγμένα μέλη του κοινοβουλίου, που γευμάτιζαν στο εστιατόριο Pescatore, που προσφέρει ιδίως θαλασσινά, στην παραλία Λίντο. Ο επικεφαλής της αστυνομίας και οι κοινοβουλευτικοί είναι σώοι, κατά την ίδια πηγή. Ωστόσο, η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος και πανικόβαλε τους πελάτες.

Την έκρηξη ακολούθησαν σποραδικά πυρά για κάποια ώρα, σύμφωνα με πελάτες άλλων, κοντινών εστιατορίων. Επιτόπου έσπευσαν πολλά ασθενοφόρα.

BREAKING: Explosion reported in the vicinity of Lido Beach, #Mogadishu. Also gunshots were reported as captured by this witnesses video clip. #Somalia pic.twitter.com/IQkA8MVh8a