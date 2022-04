Σομαλιλάνδη: Τεράστια πυρκαγιά κατέστρεψε την αγορά της Χαργκέισα - Τουλάχιστον 28 τραυματίες

Μια τεράστια πυρκαγιά κατέστρεψε τη μεγάλη αγορά της Χαργκέισα, της πρωτεύουσας της Σομαλιλάνδης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πάνω από 25 άνθρωποι και να υποστούν ζημιές εκατοντάδες καταστήματα και υπαίθριοι πάγκοι.

Οι φλόγες έκαιγαν όλη τη νύχτα και πυκνοί καπνοί κάλυψαν την πόλη.

Η αγορά Ουαχίν φιλοξενούσε περίπου 2.000 πάγκους και αποτελούσε τον οικονομικό πνεύμονα της Χαργκέισα. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της πόλης, ο Τζαμάλ Αϊντίντ, είπε ότι αντιπροσωπεύει το 40-50% της οικονομίας της Σομαλιλάνδης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, η φωτιά ξεκίνησε αργά το βράδυ της Παρασκευής και τέθηκε υπό έλεγχο τα ξημερώματα του Σαββάτου, αν και ορισμένες εστίες συνέχισαν να σιγοκαίνε.

We need international rescue team, Hargeysa is on fire, this is beyond our control #Somaliland pic.twitter.com/veYFtY55hU

«Η πόλη δεν έχει γνωρίσει ποτέ τέτοια καταστροφή», είπε ο δήμαρχος Αμπντικαρίμ Άχμεντ Μόγκε στους δημοσιογράφους. «Εδώ ήταν το οικονομικό κέντρο της Χαργκέισα και παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών η αγορά καταστράφηκε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, οι πυροσβέστες δυσκολεύτηκαν να φτάσουν στο σημείο γιατί οι πάγκοι είχαν τοποθετηθεί πολύ κοντά ο ένας πάνω στον άλλο και δεν υπήρχε χώρος μεταξύ τους για να περάσουν.

Our hero @SLfireservice are putting there lives on the line to save us. #HargeysaOnFire #Somaliland please keep them in your thoughts and prayers 💔 pic.twitter.com/rXEfKRBjA7