Σον Πεν για Βλ. Πούτιν: Κάνει το πιο φρικτό λάθος σε βάρος όλης της ανθρωπότητας

Ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Σον Πεν βρίσκεται στην Ουκρανία από την πρώτη στιγμή της έναρξης του πολέμου. Παρακολουθεί από κοντά και καταγράφει λεπτό προς λεπτό τις δραματικές εξελίξεις που συμβαίνουν στη χώρα μετά την εισβολή των Ρώσων.

«Αν ο κ. Πούτιν δεν υποχωρήσει θα έχει κάνει ένα από τα πιο φρικτά λάθη σε βάρος της ανθρωπότητας», δήλωσε στην ιστοσελίδα people.com ο βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός ηθοποιός

Ο 61χρονος ηθοποιός σε βίντεο που έχει αναρτήσει, παρουσιάζεται ντυμένος με στρατιωτικά ρούχα καθώς συνεχίζει να βρίσκεται στην Ουκρανία για τα γυρίσματα ντοκιμαντέρ που στόχο έχει να καταγράψει τις δραματικές εξελίξεις από την εισβολή της Ρωσίας.

«Είναι ήδη ένα βάναυσο λάθος με ραγισμένες ζωές και ραγισμένες καρδιές, και αν δεν υποχωρήσει, πιστεύω ότι ο Ρώσος πρόεδρος, ο κ. Πούτιν θα έχει κάνει το πιο φρικτό λάθος σε βάρος ολόκληρης της ανθρωπότητας», επισήμανε αρχικά ο Σόν Πέν κι ακολούθως αναφερόμενος στον ουκρανικό λαό, είπε: «Ο πρόεδρος Ζελένσκι και ο ουκρανικός λαός έχουν αναδειχθεί ως ιστορικά σύμβολα θάρρους και αρχής. Η Ουκρανία είναι η αιχμή του δόρατος για τη δημοκρατική αγκαλιά των ονείρων. Αν της επιτρέψουμε να πολεμήσει μόνη της, η ψυχή μας ως Αμερική έχει χαθεί».

“Sean Penn demonstrates the courage that many others, especially western politicians lack."



Sean Penn is currently in Kyiv - and plans to stay there.



Here's why 👉 https://t.co/EibzxI9hI2 pic.twitter.com/EwAuu82Onx