Σον Σπάισερ: Ο πρώην εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στο...«Dancing with the Stars»

Πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου και πρώην διευθυντής επικοινωνίας του, ο Σον Σπάισερ χρειάστηκε μόλις έξι μήνες για να αποδείξει ότι ήταν μια ακόμη κακή επιλογή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Μέσα σε τόσο μικρό διάστημα ο 48χρονος Σπάισερ, με ιρλανδο-γερμανική καταγωγή, κατάφερε και άφησε τις χειρότερες εντυπώσεις.

Παραιτήθηκε το 2017 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον διορισμό από τον Τραμπ του χρηματιστή της Wall Street Άντονι Σκαραμούτσι στη θέση του υπεύθυνου επικοινωνίας του.

Όντας στο επίκεντρο της σάτιρας της Μελίσα Μακάρθι στο "Saturday Night Live", αλλά και αποτελώντας πηγή έμπνευσης για τα κωμικά σκετσάκια άλλων εκπομπών λόγω των αντιπαραθέσεων που είχε με δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων στον Λευκό Οίκο, ο Σπάισερ αναδείχθηκε σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της κυβέρνησης Τραμπ. Κατάφερε άλλωστε να προκαλέσει διαμάχες από την αρχή της θητείας του, εξαπολύοντας επίθεση εναντίον ΜΜΕ στην πρεμιέρα των καθηκόντων του ως εκπροσώπου Τύπου και χαρακτηρίζοντας ανακριβείς τους αριθμούς που έδωσαν οι δημοσιογράφοι σχετικά με το πλήθος που παρακολούθησε την τελετή ορκωμοσίας του Ρεπουμπλικάνου Τραμπ αν και υπήρχαν φωτογραφίες-πειστήρια που εμφάνιζαν μεγαλύτερο πλήθος στην ορκωμοσία του Μπαράκ Ομπάμα.

«Ήταν το μεγαλύτερο πλήθος που παρακολούθησε ποτέ μια ορκωμοσία, τελεία και παύλα, τόσο εντός της χώρας όσο και παγκοσμίως», είχε τονίσει με τη δήλωσή του σύντομα να προκαλεί αντιδράσεις.

Στη σύντομη θητεία του βρέθηκε στο επίκεντρο επικρίσεων ότι έκανε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις, ενώ αναγκάστηκε να τα μπαλώσει όταν δέχτηκε πυρά για το σχόλιό του ότι ο Αδόλφος Χίτλερ, ο οποίος εξόντωσε εκατομμύρια Eβραίους σε θαλάμους αερίων στη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, δεν είχε χρησιμοποιήσει χημικά όπλα.

Ο Σπάισερ είχε συγκρίνει τον ηγέτη των Ναζί με τον πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ. "Δεν χρησιμοποιήσαμε χημικά όπλα στον΄Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάποιος τόσο απεχθής όσο ο Χίτλερ και δεν χρησιμοποίησε χημικά όπλα". Κληθείς να δώσει διευκρινίσεις είχε προσθέσει: "Θεωρώ ότι σε ό,τι αφορά το αέριο σαρίν, δεν χρησιμοποιούσε τα αέρια στον ίδιο του τον λαό όπως κάνει ο Άσαντ" (!).

Έτσι δεν ξαφνιάζει κανέναν η είδηση ότι ο Σπάισερ πρόκειται να συμμετάσχει τον επόμενο μήνα στη σειρά «Dancing with the Stars». Άλλωστε μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο έδωσε σαφή δείγματα: σε μια γκεστ εμφάνισή του στην τελετή απονομής των τηλεοπτικών βραβείων Emmy αυτοσαρκάστηκε προβλέποντας ότι η τηλεοπτική μετάδοση των βραβείων "θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο τηλεοπτικό κοινό στην ιστορία του θεσμού". Μια εβδομάδα αργότερα έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα The New York Times και εμφανίστηκε στην εκπομπή Good Morning America, ενώ αργότερα κυκλοφόρησε το βιβλίο του με τίτλο The Briefing: Politics, the Press, and the President, το οποίο αναφέρεται στην θητεία του στην κυβέρνηση Τραμπ.

Στις 278 σελίδες του ο Σπάισερ περιγράφει τον Τραμπ, χωρίς ίχνος ειρωνείας, σαν έναν "μονόκερο, καβάλα πάνω σε έναν μονόκερο πάνω σε ένα ουράνιο τόξο" (!).

Οι πωλήσεις ήταν λιγοστές, αλλά οι κακές κριτικές πολλές. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στην Wall Street Journal ο Τζόναθαν Καρλ, ο επικεφαλής των συντακτών σε θέματα του Λευκού Οίκου, του δικτύου ABC News, "το βιβλίο του κ. Σπάισερ μοιάζει αρκετά με την θητεία του ως εκπροσώπου Τύπου: σύντομο, γεμάτο ανακρίβειες και με μοναδικό του θέμα το ότι 'ο κ. Τραμπ δεν κάνει ποτέ λάθος' ".

Ο Καρλ επισήμανε λάθη που περιέχονται στο βιβλίο όπως μια αναφορά στον βρετανό πρώην κατάσκοπο Κρίστοφερ Στιλ, αντί του πρώην προέδρου της Εθνικής Ρεπουμπλικανικής Επιτροπής Μάικλ Στιλ. Επίσης, ο Σπάισερ αναφέρεται σε μια συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο με τον Μπαράκ Ομπάμα το 1999, όταν δηλαδή πρόεδρος ήταν...ο Μπιλ Κλίντον.

Γιος ασφαλιστή και μιας υπεύθυνης του τμήματος Σπουδών Ανατολικής Ασίας στο πανεπιστήμιο Brown, ο Σπάισερ έχει πτυχίο σε σπουδές Διοίκησης και μεταπτυχιακό από το τμήμα εθνικής ασφάλειας και στρατηγικών σπουδών της Ναυτικής Σχολής Πολέμου, στο Νιούπορτ του Ρόουντ Άιλαντ. Μετά τις σπουδές του εργάστηκε στις πολιτικές εκστρατείες πολλών Ρεπουμπλικανών: των Μάικ Πάπας, Φρανκ ΛοΜπιόντο, Μαρκ Φόλεϊ και Κλέι Σο.

Στο «Dancing with the Stars» ο Σπάισερ θα είναι ζευγάρι με μια επαγγελματία χορεύτρια. Όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, κάποτε του είχαν πει ότι "η αίσθηση ρυθμού του θυμίζει οδοστρωτήρα", ενώ όταν είχε ερωτηθεί το 2018 αν θα εμφανιζόταν στο σόου είχε απαντήσει: "Η απάντηση είναι όχι. Κανένας ρυθμός. Δεν θα το έκανα αυτό στους τηλεθεατές.

Σήμερα βέβαια έχει τελείως διαφορετική άποψη: "Ήρθε η ώρα να διασκεδάσουμε λιγάκι. Είμαι ενθουσιασμένος που θα συμμετάσχω μαζί με ένα φανταστικό καστ σε ένα φανταστικό σόου", έγραψε στο Twitter.

Και γιατί όχι; Άλλωστε δεν θα είναι ο πρώτος άνθρωπος του Τραμπ που θα κάνει εμφάνιση σε τηλεοπτικό σόου μετά τη λήξη της συνεργασίας του με τον πρόεδρο. Η πρώτη διδάξασα ήταν η Ομαρόζα Μάνιγκολτ Νιούμαν. Πρώην σύμβουλος του Τραμπ, η Μάνιγκολτ Νιούμαν εμφανίστηκε στο ριάλιτι σόου Celebrity Big Brother.