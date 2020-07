Σόου Ερντογάν μπροστά από την Αγία Σοφία με πολεμικά εμβατήρια

Δεν ιδρώνει το αυτί του Ερντογάν από τις διεθνείς αντιδράσεις - άλλοτε χλιαρές και άλλοτε περισσότερο έντονες - αναφορικά με την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Αντίθετα, τραβώντας περισσότερο το σχοινί έστησε νέο σόου στον προαύλιο χώρο της Αγίας Σοφίας ντύνοντας χορευτές με κόκκινες στολές ενώ ηχούσαν από τα μεγάφωνα πολεμικά εμβατήρια.

Πρόκειται για εκδηλώσεις που οργανώθηκαν για να τιμήσουν την επέτειο του αποτυχημένου πραξικοπήματος σε βάρος του, στις 15 Ιουλίου 2016.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, δεκάδες άνθρωποι ντυμένοι με κόκκινες μπλούζες και μαύρα παντελόνια εκτέλεσαν μια ολόκληρη χορογραφία μπροστά από την Αγία Σοφία.

Οι χορευτές έκαναν σχηματισμούς δημιουργώντας συνθήματα όπως «Νίκη της Δημοκρατίας» αλλά και το σύμβολο της τουρκικής σημαίας που είναι η λευκή ημισέληνος με το αστέρι.

Μάλιστα στο 4ο λεπτό του βίντεο οι χορευτές σχηματίζουν τη σημαία της Τουρκίας και η εικόνα αυτή εναλλάσσεται με την εικόνα της Αγίας Σοφίας.

LIVE: Choreographic performance in front of Istanbul's Hagia Sophia to commemorate Turkey's #July15 defeated coup https://t.co/QujSQvmtNP