Σουδάν: Στον «αέρα» η κατάπαυση του πυρός – Πυροβολισμοί και εκρήξεις στο Χαρτούμ

Σφοδρά πυρά ακούστηκαν και πάλι στο Χαρτούμ, θραύοντας την 24ωρη κατάπαυση του πυρός, λίγη ώρα αφότου επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή σήμερα το απόγευμα, κατόπιν πιέσεων των ΗΠΑ στις αντιμαχόμενες πλευρές.

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονταν τη στιγμή που αραβικά τηλεοπτικά κανάλια μετέδιδαν ζωντανά από την πρωτεύουσα του Σουδάν, λίγα λεπτά μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, στις 19.00 σήμερα (ώρα Ελλάδας). Μαχητικά αεροσκάφη θεάθηκαν να πετούν στο βάθος.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, από την Ιαπωνία όπου βρίσκεται, είπε ότι μίλησε τηλεφωνικά τόσο με τον αρχηγό του στρατού, στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν όσο και με τον ηγέτη της παραστρατιωτικής οργάνωσης Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), στρατηγό Χαμντάν Νταγκλό, και ζήτησε να σιγήσουν τα όπλα ώστε οι Σουδανοί «να επανενωθούν με ασφάλεια με τις οικογένειές τους» και να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια.

دوي انفجارات عنيفة في محيط مقر القيادة العامة وسط الخرطوم، مع بدء الهدنة بين طرفي النزاع في #السودان .

Violent explosions sounded in the vicinity of the #SAF HQ in central Khartoum, with the start of a ceasefire between the two parties to the conflict in #Sudan. pic.twitter.com/APb4DMMqHL