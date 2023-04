Σουδάν: Το Τσαντ απομάκρυνε εσπευσμένα 351 πολίτες του μέσα σε δυο μέρες

Οι αρχές του Τσαντ απομάκρυναν μέσα σε 48 ώρες 351 πολίτες της χώρας που είχαν παγιδευτεί εξαιτίας της ένοπλης σύρραξης στο Σουδάν, καθώς αεροσκάφος –το τρίτο κατά σειρά– αφίχθη στην Ντζαμενά με 130 επιβαίνοντες, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Το πολιτικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στις 23:53 [σ.σ. τοπική ώρα· στη 01:53 ώρα Ελλάδας] στον διάδρομο του διεθνούς αεροδρομίου της Ντζαμενά από την Πορτ Σουδάν.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών διευκρίνισε πως ανάμεσα στους 130 πολίτες της χώρας που επαναπατρίστηκαν εσπευσμένα ήταν «15 παιδιά και 34 ηλικιωμένοι».

Αφού κατέβηκαν από το αεροπλάνο, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι στην πλειονότητά τους οδηγήθηκαν σε ομάδες του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για να καταγραφούν.

Ανάμεσά τους ο Μουσά Αχμάτ, στηριζόμενος στο μπαστούνι του, εξήγησε πως είχε πάει στο Σουδάν για να του προσφερθεί ιατρική φροντίδα για τραυματισμό στο πόδι. «Υποφέραμε στο Χαρτούμ. Όταν άρχισε ο πόλεμος, κατέφυγα στην πρεσβεία του Τσαντ», από όπου μεταφέρθηκε με λεωφορείο στο Πορτ Σουδάν, σχεδόν χίλια χιλιόμετρα ανατολικά, στην Ερυθρά Θάλασσα, εξήγησε.

Δυο πρώτες πτήσεις έφθασαν στην Ντζαμενά το βράδυ προχθές Πέμπτη από το Πορτ Σουδάν, με 221 πολίτες του Τσαντ από τους 438 που οι αρχές είχαν αναγγείλει πως θα απομάκρυναν εσπευσμένα στην αρχή της εβδομάδας.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μααμάτ Σάλεχ Αναντίφ δήλωνε τη Δευτέρα πως «300 φοιτητές», «120 άλλοι πολίτες» και «περίπου 30 στρατιωτικοί» που είχαν πάει στο Σουδάν για εκπαίδευση επρόκειτο να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τη χώρα.

