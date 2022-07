Σουδάν: Εννέα νεκροί σε διαδηλώσεις εναντίον του στρατιωτικού καθεστώτος

Εννέα διαδηλωτές σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη στο Χαρτούμ, όπου δεκάδες χιλιάδες Σουδανοί έκαναν πορεία φωνάζοντας το σύνθημα «ο λαός θέλει την πτώση του στρατηγού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν», του επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων και του εγκεφάλου του στρατιωτικού πραξικοπήματος του Οκτωβρίου που βύθισε ξανά τη χώρα στη βία και σε βαθιά οικονομική κρίση.

Αν και κάθε εβδομάδα οι Σουδανοί επιμένουν να διαδηλώνουν και να απαιτούν η εξουσία να παραδοθεί στους πολίτες, οι χθεσινές κινητοποιήσεις ήταν οι μεγαλύτερες και οι πιο πολύνεκρες εδώ και μήνες.

Τα 9 θύματα σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας, τα 7 –συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού– από σφαίρες «στον θώρακα» ή «στο κεφάλι», ανέφεραν γιατροί, που κατήγγειλαν επίσης ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έριξαν, για πολλοστή φορά, δακρυγόνα μέσα σε νοσοκομείο.

This is what the gathering of a million people heading to the #Sudan presidential palace to take over power looks like! June 30th 2022 the start of the end of military rule in Sudan for good! pic.twitter.com/5FFLyN4Ivj