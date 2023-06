Σουηδία: Το Μαρόκο ανακάλεσε τον πρέσβη του επ’ αόριστον μετά την καύση του Κορανίου

Η διπλωματία του Μαρόκου καταδίκασε την «προσβλητική» και «ανεύθυνη» πράξη ανακαλώντας επ’ αόριστον χθες τον πρέσβη του βασιλείου στη Σουηδία μετά την καύση αντιτύπου του Κορανίου στη Στοκχόλμη, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

«Η σουηδική κυβέρνηση, για ακόμη μια φορά, ενέκρινε διαδήλωση (...) κατά τη διάρκεια της οποίας το Ιερό Κοράνιο κάηκε μπροστά σε ισλαμικό τέμενος στη Στοκχόλμη», αναφέρει το κείμενο.

«Αυτή η νέα προσβλητική και ανεύθυνη πράξη αψηφά τα συναισθήματα του ενός δισεκατομμυρίου και πλέον μουσουλμάνων αυτή την ιερή περίοδο του μεγάλου προσκυνήματος στη Μέκκα και της ευλογημένης εορτής Έιντ αλ Άντχα», στηλιτεύει η μαροκινή διπλωματία.

«Μπροστά σε αυτές τις επαναλαμβανόμενες προκλήσεις, που διαπράττονται υπό το φιλόφρον βλέμμα της σουηδικής κυβέρνησης», και κατόπιν εντολής του Μαροκινού βασιλιά Μοχάμεντ Στ΄, ο επιτετραμμένος της Σουηδίας στη Ραμπάτ εκλήθη χθες στο μαροκινό ΥΠΕΞ.

Όταν προσήλθε «του εκφράστηκε η πλέον σθεναρή καταδίκη από μέρους του βασιλείου του Μαρόκου αυτής της προσβολής και η απόρριψη αυτής της απαράδεκτης πράξης», συνεχίζει το δελτίο Τύπου.

Επιπλέον, ο πρέσβης του Μαρόκου στη Σουηδία, ο Καρίμ Μεντρέκ, στο πόστο από τη 14η Δεκεμβρίου 2021, «ανακλήθηκε για διαβουλεύσεις στο βασίλειο για απροσδιόριστη διάρκεια», προστίθεται.

Άνδρας έκαψε χθες σελίδες αντιτύπου του Κορανίου μπροστά στο μεγαλύτερο ισλαμικό τέμενος της Στοκχόλμης, κατά τη διάρκεια «συγκέντρωσης» για την οποία δόθηκε άδεια από τη σουηδική αστυνομία.

Τη χειρονομία, που συνέπεσε με το Έιντ αλ Άντχα, που εορτάζουν οι μουσουλμάνοι σε όλο τον κόσμο, παρακολούθησαν περίπου εκατό περίεργοι και δημοσιογράφοι.

Ο άνθρωπος που προχώρησε στο αουτονταφέ –το οποίο επέκριναν επίσης έντονα Άγκυρα και Ουάσινγκτον– είναι 37χρονος Ιρακινός που έχει εγκαταλείψει τη χώρα του.

Sweden: Salwan Momika, who burned the Quran in Sweden, came to Sweden as a refugee from Iraq.

Salwan, says that the most dangerous book for humanity is the Quran and wants it to be banned. pic.twitter.com/6AqdEFfpPJ