Σουλτσμπέργκερ για Τραμπ: Η ρητορική του κατά των ΜΜΕ είναι «επικίνδυνη και επιζήμια»

Ο εκδότης των New York Times Αρθουρ Γκρεγκ Σουλτσμπέργκερ δήλωσε την Κυριακή ότι προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο συνάντησε εδώ και δέκα περίπου ημέρες στον Λευκό Οίκο, ότι η ρητορική του κατά των μέσων ενημέρωσης είναι «επικίνδυνη και επιζήμια».«Είπα ευθέως στον πρόεδρο ότι πιστεύω πως η ρητορική του δεν αποτελεί απλώς διαιρετικό παράγοντα, αλλά είναι όλο και περισσότερο επικίνδυνη», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο Α. Γ. Σουλτσμπέργκερ, επιβεβαιώνοντας ότι η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουλίου κατόπιν αιτήματος του Λευκού Οίκου. Ο Τραμπ έγραψε στο Twitter νωρίτερα σήμερα για την συνάντηση αυτήν.«Του ζήτησα να εγκαταλείψει αυτές τις εκτεταμένες επιθέσεις κατά της δημοσιογραφίας, τις οποίες θεωρώ επικίνδυνες και επιζήμιες για την χώρα μας», προσθέτει ο εκδότης των New York Times.Ο Τραμπ έγραψε σε μήνυμά του στο Τwitter νωρίτερα σήμερα αναφερόμενος σε αυτήν την συνάντηση: «μία πολύ καλή και ενδιαφέρουσα συνάντηση».Και συνέχισε: «Περάσαμε πολύ χρόνο μιλώντας για τις τεράστιες ποσότητες των Fake News που δημοσιεύονται από τα μέσα και πώς τα Fake News έχουν μεταμορφωθεί με μία φράση σε "εχθρό του λαού". Θλιβερό!».Τα μέσα ενημέρωσης στο σύνολό τους, τα οποία ο ίδιος αποκαλεί « Μέσα των Fake News» όταν δεν τηρούν ευνοϊκή στάση απέναντί του, δέχονται συστηματικές επιθέσεις από τον Τραμπ. Ανάμεσά τους και οι New York Times.Η εφημερίδα, ένας από τους φάρους της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών, εξηγεί σε ανακοίνωση ότι ο κ. Σουλτσμπέργκερ και ο Τζέιμς Μπένετ, υπεύθυνος για την σελίδα γνώμης της εφημερίδας, επισκέφθηκαν τον Λευκό Οίκο για μία υποτίθεται εμπιστευτικού χαρακτήρα συνάντηση.«Όμως, με το tweet του κ. Τραμπ σήμερα το πρωί, η συνάντηση τοποθετήθηκε στην δημόσια σφαίρα, κατά συνέπεια ο A.G. αποφάσισε να απαντήσει στην περιγραφή της συνομιλίας τους, σύμφωνα με τις σημειώσεις που κράτησε ο ίδιος και ο Τζέιμς», αναφέρεται στην ανακοίνωση των NYT.«Κύριος στόχος μου με την αποδοχή αυτής της συνάντησης ήταν να εγείρω τις ανησυχίες μου για το θέμα της εξαιρετικά προβληματικής ρητορικής του προέδρου κατά του Τύπου», εξηγεί ο άνθρωπος που διαδέχθηκε τον Αρθουρ Οκς Σουλτσμπέργκερ στην κεφαλή της εμβληματικής εφημερίδας.«Του είπα ότι αν και η έκφραση " Fake News" είναι ανακριβής και επιζήμια, είμαι πολύ πιο ανήσυχος για τον χαρακτηρισμό "εχθροί του λαού" για τους δημοσιογράφους».«Τον προειδοποίησα ότι αυτή η εμπρηστική γλώσσα συμβάλλει στην αύξηση των απειλών κατά των δημοσιογράφων και θα πυροδοτήσει βία», συνεχίζει ο 37χρονος Αρθουρ Γκρεγκ Σουλτσμπέργκερ διευκρινίζοντας ότι αυτό έχει επιπτώσεις και στο εξωτερικό.«Η ρητορική του προέδρου χρησιμοποιείται από ορισμένα καθεστώτα για να δικαιολογήσουν γενικευμένα κατασταλτικά μέτρα κατά των δημοσιογράφων», γράφει.«Τον προειδοποίησα ότι αυτό θέτει ζωές σε κίνδυνο, ότι πλήττει τα δημοκρατικά ιδεώδη της χώρας μας και έναν από σημαντικότερους τομείς επιρροής της χώρας μας: την προσήλωση στην ελευθερία της έκφρασης και στην ελευθερία του Τύπου».