Σουρινάμ: Εισβολή διαδηλωτών στην Εθνοσυνέλευση

Επεισοδιακά εξελίχθηκε διαδήλωση κατά της ακρίβειας και των μέτρων λιτότητας που έχει επιβάλει η κυβέρνηση του Σουρινάμ. Πλήθος διαδηλωτών συγκρούστηκε με τις δυνάμεις ασφαλείας στην πρωτεύουσα Παραμαρίμπο και αφού έσπασε τον αστυνομικό κλοιό, εισέβαλε στο κτήριο της Εθνοσυνέλευσης.

Thousands of #protesters took to the streets of Paramaribo, #Suriname🇸🇷, storming the #Parliament building and looting businesses as pressure mounts on the #government in the wake of rising prices for fuel and general cost of living.

