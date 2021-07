Σοβαρές πλημμύρες στη νότια Ολλανδία - Έκκληση στους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Χιλιάδες άνθρωποι στη νότια Ολλανδία καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να γλιτώσουν από τις πλημμύρες, καθώς οι ποταμοί της περιοχής βρίσκονται στα πρόθυρα της υπερχείλισης.

Σε πόλεις και χωριά κατά μήκος του ποταμού Μεύση, στην επαρχία Limburg, οι Αρχές προέτρεψαν τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο αλλού, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής. Και αυτό γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πλημμυρίσουν τα σπίτια τους εντός των επόμενων ωρών.

Η στάθμη των υδάτων στον Μεύση και τον Ρουρ έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ σήμερα, ξεπερνώντας εκείνη που οδήγησε στις μεγάλες πλημμύρες του 1993 και του 1995.

In other news.. the south of the Netherlands is flooding and its absolutely wild 💀 pic.twitter.com/Q71ybiqEMn