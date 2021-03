«Σοβαρό περιστατικό» στην Ουαλία – Πληροφορίες για αρκετούς τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει σε περιοχή της Νότιας Ουαλίας, καθώς πριν λίγη ώρα σημειώθηκε «σοβαρό περιστατικό» σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό «αρκετών» ανθρώπων, όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ.

This is the scene in Treorchy as emergency services deal with a number of casualties following a major incident in the area. Latest here: https://t.co/tfthbfLoIg pic.twitter.com/cECyNvfBFo

Οι πρώτες πληροφορίες από ΜΜΕ, οι οποίες ωστόσο δεν επιβεβαιώνονται για την ώρα από την αστυνομία, αναφέρουν πως υπάρχουν φόβοι για έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες στην περιοχή Treorchy από επίθεση με μαχαίρι.



Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο και καλεί τους πολίτες να μην πλησιάζουν. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους πολίτες «να μην δημοσιεύσουν εικασίες για το συμβάν». «Θα ανακοινώσουμε περαιτέρω πληροφορίες όταν είναι απαραίτητο - η υποστήριξή σας εκτιμάται», πρόσθεσε η αστυνομία.

#INCIDENT | Police units are currently dealing with a serious incident which occurred in Baglan Street, Treorchy, @swpRCT, at approximately midday today.



Ambulance crews are also in attendance as the incident involves a number of casualties.



(1/2) pic.twitter.com/UR2jKE7WcC