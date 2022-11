Σοβιετικού τύπου στρατιωτική εκπαίδευση στα σχολεία θα επαναφέρει ο Πούτιν σύμφωνα με ρωσικά media

Όπως αναφέρουν τα ρωσικά δίκτυα «TASS» και «Izvestia», το Κρεμλίνο έλαβε την απόφαση να επαναφέρει την στρατιωτική εκπαίδευση στα σχολεία της Ρωσίας, ύστερα από τις απώλειες που καταγράφει η Μόσχα στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι μαθητές θα μάθουν να πυροβολούν με Καλάσνικοφ, θα λάβουν μαθήματα πρώτων βοηθειών αλλά και θα διδαχθούν πώς θα πρέπει να αντιδράσουν σε περίπτωση χημικού και πυρηνικού πολέμου.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι, κατά την πρόσφατη μερική επιστράτευση για την ενίσχυση των ταλαιπωρημένων ρωσικών στρατευμάτων που κήρυξε ο Πούτιν, ενώ οι νεοσύλλεκτοι επέδειξαν γενναιότητα και αποφασιστικότητα, δεν είχαν την κατάλληλη εκπαίδευση.

«Η Ρωσία σχεδιάζει να ξεκινήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους», αποκάλυψε το υπουργείο Άμυνας προσθέτοντας ότι η Μόσχα επισημαίνει ότι δεν πρέπει να αφιερώνονται λιγότερες από 140 ώρες ανά ακαδημαϊκό έτος.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα πιθανότατα έχει σχεδιαστεί για να «προετοιμάσει τους μαθητές με στρατιωτικές δεξιότητες καθώς πλησιάζουν την ηλικία της στρατολόγησης».

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», «Η Ρωσία ενίσχυσε την προσπάθεια εκπαίδευσης μαθητών μετά την εισβολή στην Κριμαία το 2014, αλλά δεν είδε να αποδίδει η κίνησή αυτή στις στρατιωτικές ικανότητες των νεοσύλλεκτων».

