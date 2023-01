Σρι Λάνκα: Επτά νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες Παρασκευή στην κεντρική Σρι Λάνκα.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν μαθητές συγκρούστηκε με φορτηγό και παρέσυρε ένα τρίκυκλο αμαξίδιο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 50 μαθητές από σχολείο του Κολόμπο.

Δεκάδες τραυματίες διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο, ορισμένοι εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση.

A bus carrying a group of students from #ThurstanCollege, #Colombo on an #education trip topples down a precipice in the #NanuOya area in #NuwaraEliya.

Seven persons confirmed dead and 41 students #hospitalized with only minor injuries. #lka #SriLanka #Accident #accident #SLnews pic.twitter.com/hI2AQm1sj3