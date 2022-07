Σρι Λάνκα: Διαδηλωτές εισέβαλαν στην προεδρική κατοικία

Ο πρωθυπουργός της Σρι Λάνκα Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε προτίθεται να παραιτηθεί για να ανοίξει ο δρόμος για τον σχηματισμό πολυκομματικής κυβέρνησης, ανέφερε σε σημερινή ανακοίνωσή του το γραφείο του.

Η ανακοίνωση ακολούθησε την κλιμάκωση των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που υποχρέωσαν τον πρόεδρο της χώρας Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα να φυγαδευτεί σήμερα από την επίσημη κατοικία του στο Κολόμπο λίγα λεπτά προτού εισβάλουν σε αυτή χιλιάδες διαδηλωτές, σε μια από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες στη χώρα.

Κάποιοι διαδηλωτές, κρατώντας σημαίες της Σρι Λάνκα και κράνη, εισέβαλαν στην κατοικία του προέδρου Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο NewsFirst στις οποίες διακρίνονται διαδηλωτές να έχουν πέσει μέσα στην πισίνα της κατοικίας.

Video footage of Sri Lankan protesters taking over President's office in Colombo



