Σρι Λάνκα: Ο πρόεδρος κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Ο πρόεδρος Γκοταμπάγια Ρατζαπάκσα κήρυξε την Παρασκευή τη Σρι Λάνκα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, μετά τις απεργιακές κινητοποιήσεις και τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ώρες, καθώς ξεχειλίζει η λαϊκή οργή για την χειρότερη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, ο πρόεδρος έλαβε την απόφαση αυτή προς όφελος της δημόσιας ασφάλειας.

Αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο, στην τελευταία από μια σειρά εκδηλώσεων διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις σε εισαγόμενα τρόφιμα, καύσιμα και φάρμακα.

Η Σρι Λάνκα έχει πληγεί σκληρά από την πανδημία, τις αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου και τις μειώσεις φόρων, με αποτέλεσμα τα αποθέματά της σε ξένο συνάλλαγμα να έχουν περιοριστεί σε μόλις 50 εκατομμύρια δολάρια, όπως ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ο υπουργός Οικονομικών της χώρας.

Εκατοντάδες φοιτητές και άλλοι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην κύρια οδό προς το κοινοβούλιο, όπου άρχισαν την Πέμπτη, καθιστική διαμαρτυρία. Μερικοί έχουν κρεμάσει τα εσώρουχά τους στα οδοφράγματα θέλοντας με αυτό τον τρόπο να προσβάλουν την πολιτική ηγεσία.

«Βρισκόμαστε εδώ επειδή έχουμε απαυδήσει με τα ψέματα που μας λένε οι πολιτικοί. Θέλουμε ο πρόεδρος και αυτή η κυβέρνηση να πάνε σπίτι τους», δήλωσε η Πουρνίμα Μουχαντιράμ, μια 42χρονη διαφημίστρια.

Χιλιάδες καταστήματα και σχολεία παρέμειναν κλειστά στη διάρκεια της ημέρας, καθώς οι εργαζόμενοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα συμμετείχαν στην απεργιακή κινητοποίηση.

