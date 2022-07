Σρι Λάνκα: Σε κατάσταση «έκτακης ανάγκης» κηρύχθηκε η χώρα μετά τη φυγή του προέδρου

Η Σρι Λάνκα, που έχει βυθιστεί σε βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση, λίγες ώρες μετά τη φυγή του προέδρου Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα κήρυξε την Τετάρτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε.

«Αφού ο πρόεδρος εγκατέλειψε τη χώρα, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στη χώρα», δήλωσε ο Ντινούκ Κολομπάζ εκπρόσωπος του πρωθυπουργού.

Η αστυνομία ανακοίνωσε την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας επ' αόριστον στη δυτική επαρχία, αυτή που περιλαμβάνει και την πρωτεύουσα Κολόμπο, με στόχο να περιοριστούν οι διαδηλώσεις.

