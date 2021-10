Στα άκρα η σύγκρουση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πολωνίας - Απειλές για Polexit

Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζουν πλέον οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Πολωνία, μετά από απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της χώρας, το οποίο έκρινε ότι τα άρθρα 1 και 19 της Συνθήκης της Ε.Ε δεν είναι συμβατά με το Σύνταγμα της.

Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ανοίξει πυρ σε βάρος της Πολωνίας και ξεκαθαρίζουν ότι θα χρησιμοποιηθούν όλες οι εξουσίες της Κομισιόν για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του Δικαίου της. «Το δίκαιο της ΕΕ υπερισχύει του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των συνταγματικών διατάξεων» σημειώνει η Κομισιόν και προσθέτει ότι «όλες οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι δεσμευτικές για όλες τις αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών Δικαστηρίων».

«Ανησυχώ βαθιά για την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας. Η Ε.Ε. είναι μια κοινότητα αξιών και νόμων. Αυτό είναι που ενώνει την Ένωσή μας και την κάνει ισχυρή. Θα τηρήσουμε τις θεμελιώδεις αρχές της έννομης τάξης της Ένωσης. Η διασφάλιση της προστασίας των πολιτών της Πολωνίας αποτελεί προτεραιότητα» έγραψε σε ανάρτηση της στο Facebook η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Deeply concerned by the ruling of the Polish Constitutional Tribunal.



🇪🇺 is a community of values & laws. We will uphold the founding principles of the EU's legal order.



Our utmost priority is to ensure that the rights of Polish citizens are protected.https://t.co/QcL2K0vltj