Στα χέρια των Αρχών της Τουρκίας «ουράνια σφαίρα» από την εποχή της περσικής αυτοκρατορίας

Ένα αντικείμενο σημαντικής ιστορικής αξίας εντόπισε η τουρκική αστυνομία σε μεγάλη επιχείρηση κατά του λαθρεμπορίου στην Άγκυρα που διεξήγαγε την Τρίτη.

Οι άνδρες της τουρκικής αστυνομίας βρήκαν μία ορειχάλκινη σφαίρα που φέρει φιγούρες, οι οποίες τοποθετούνται στην εποχή της περσικής αυτοκρατορίας και του σαμανισμού. Σε αυτό το σπάνιο έργο τέχνης που χρονολογείται από την οθωμανική εποχή, απεικονίζονται ανθρώπινες φιγούρες, φιγούρες ζώων, αστρολογικά σχήματα και αραβικά/περσικά γράμματα.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Daily Sabah, η «ουράνια σφαίρα» εντοπίστηκε μαζί με 28 νομίσματα, όταν ένας ύποπτος προσπάθησε να την πουλήσει προς 1 εκατομμύριο δολάρια.

Ankara police seize brass ‘celestial sphere’ bearing shamanistic symbols and writings in Persian and Arabic in anti-smuggling op in central Turkey https://t.co/zj7JNZKmM0

Οι εμπειρογνώμονες του Μουσείου Εθνογραφίας ανέφεραν ότι η σφαίρα αυτή πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε για προφητικές προβλέψεις, μεταφράζοντας μερικές από τις αραβικές φράσεις πάνω στη σφαίρα ως εξής: «Στην απέραντη θάλασσα, τα πλοία έρχονται προς διάσωση, ενώ ο αέρας έχει τη μεγαλύτερη ισχύ...Ο Θεός, η ροή του νερού μετακινεί το πλοίο».

Κατά του υπόπτου ξεκίνησε δικαστική δίωξη, βάσει του νόμου για την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, ενώ η σφαίρα παραδόθηκε στη Διεύθυνση του Μουσείου Εθνογραφίας της Άγκυρας για περαιτέρω εξέταση.

Σε παρόμοια επιχείρηση της αστυνομίας στην επαρχία Kayseri, οι Αρχές βρήκαν και ένα υφαντό του 13ου αιώνα, στο οποίο απεικονίζεται η σταύρωση του Χριστού. Η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του υπόπτου, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη και το έργο κατασχέθηκε.

Police in Turkey's central Kayseri province detain suspect trying to sell 13th century woven painting depicting crucified Jesus with Hebrew and Latin writing on ithttps://t.co/Nqiwxm0c8o