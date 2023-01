Η στιγμή που εισβολέας επιτίθεται με σφυρί στον σύζυγο της Πελόζι - Δείτε το βίντεο

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο από την επίθεση με σφυρί που είχε δεχθεί ο Πολ Πελόζι, σύζυγος της πρώην προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, τον περασμένο Οκτώβριο.

Το περιστατικό είχε καταγραφεί από τις κάμερες σώματος που φορούσαν οι αστυνομικοί οι οποίοι πήγαν στην κατοικία των Πελόζι, στο Σαν Φρανσίσκο, έπειτα από κλήση που έλαβαν οι Αρχές.

🚨BREAKING: The Paul Pelosi bodycam video has been released.



Here is the full video. pic.twitter.com/Z254Q8NGIM — Greg Price (@greg_price11) January 27, 2023

Στο εν λόγω βίντεο, οι αστυνομικοί φτάνουν στην κατοικία των Πελόζι και χτυπούν την πόρτα. Ο Πολ Πελόζι ανοίγει και πίσω του βρίσκεται ο εισβολέας, που κρατάει ένα σφυρί. Η αστυνομία λέει στον ύποπτο να αφήσει το αντικείμενο, αλλά εκείνος το χρησιμοποιεί για να χτυπήσει τον Πελόζι στο κεφάλι. Τότε οι αστυνομικοί μπαίνουν στο σπίτι και συλλαμβάνουν τον άνδρα.

Ο δράστης, Ντέιβιντ ΝτεΠέιπ, είχε εισβάλει στο σπίτι της Νάνσι Πελόζι αναζητώντας την ίδια τη βουλευτή των Δημοκρατικών. Ωστόσο, βρήκε μόνο τον σύζυγό της, τον οποίο κράτησε όμηρο για αρκετή ώρα.

Κάμερα ασφαλείας είχε καταγράψει τη στιγμή που ο ΝτεΠέιπ έσπασε ένα παράθυρο ώστε να μπει στο σπίτι των Πελόζι:

UPDATE: Fox News obtained the surveillance video from the Pelosi house showing David Depape busting a window with his hammer before entering the home. pic.twitter.com/K8ZfuzVq67 — Greg Price (@greg_price11) January 27, 2023

Στη δημοσιότητα είχε δοθεί και η κλήση βοηθείας του Πολ Πελόζι προς τις Αρχές: