Στη Λβιβ η Αντζελίνα Τζολί

Στην πόλη Λβιβ της Ουκρανίας εθεάθη το Σάββατο η Αντζελίνα Τζολί. Σε βίντεο που αναρτήθηκε από χρήστη στα social media και αναδημοσιεύθηκε από το Kiev Independent η 46χρονη ηθοποιός διακρίνεται σε ένα καφέ της πόλης.

Η Αντζελίνα Τζολί είναι πρέσβειρα του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Η πόλη Λβιβ από την πρώτη ημέρα του πολέμου δέχθηκε χιλιάδες Ουκρανούς από τα κεντρικά, τα ανατολικά και τα νότια που έσπευσαν εκεί για να βρουν ασφαλές καταφύγιο, ως η πιο δυτική πόλη της Ουκρανίας. Ωστόσο και η Λβιβ που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Πολωνία δέχθηκε πλήγματα από τους Ρώσους κατά το δίμηνο του πολέμου. Πέραν του γεγονότος ότι δέχθηκε χιλιάδες πρόσφυγες η Λβιβ είναι ουσιαστικά και το σημείο εισόδου-εξόδου από τη χώρα, η πόλη από την οποία ξεκινούν τα τρένα για Κίεβο ή καταλήγουν από την ουκρανική πρωτεύουσα.

⚡️ Actress and filmmaker Angelina Jolie was spotted at a cafe in western Ukrainian city of Lviv on April 30.



Jolie is a special envoy for the United Nations High Commissioner for Refugees.



Video: Maya Pidhoretska via Facebook. pic.twitter.com/CBtR4HBMNR