Νοσοκομείο για τον κοροναϊό θέλουν να χτίσουν σε επτά ημέρες στην Κίνα

Σκηνές από σενάριο επιστημονικής φαντασίας αναβιώνουν στην πόλη Γουχάν της Κίνας που βρίσκεται σε καραντίνα για τον κοροναϊνό και οι αρχές τώρα θέλουν να χτίσουν νοσοκομείο σε χρόνο ρεκόρ για να νοσηλευτούν μόνο όσοι έχουν προσβληθεί από τον ιό.

Ήδη, ο χώρος διαμορφώνεται και οι μπουλντόζες έχουν πιάσει δουλειά, με την προοπτική το νοσοκομείο να χτιστεί μέσα σε επτά ημέρες.

Το νέο νοσοκομείο 1.000 κλινών, πρόκειται να ανεγερθεί, σε έναν χώρο 25.000 τετραγωνικών γύρω από ένα παραθεριστικό συγκρότημα το οποίο προοριζόταν για τους εργάτες της περιοχής και βρίσκεται στα περίχωρα της Γιουχάν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, υπολογίζεται ότι θα ανοίξει τις πόρτες του στις 3 Φεβρουαρίου, ενώ ξένα μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν ότι η αμοιβή των εργατών που απασχολούνται για την ανέγερση του νοσοκομείου, θα είναι τριπλάσια από τον μισθό που θα ελάμβαναν σε κανονικές συνθήκες εργασίας.

Ο χώρος βρέθηκε μέσα σε 24 ώρες και ήδη μπήκαν τα συνεργεία με δεκάδες φορτηγά να μεταφέρουν υλικά και εξοπλισμό.

Να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που στην Κίνα επιχειρείται το φαινομενικά ακατόρθωτο. Το 2003 όταν είχε κάνει την εμφάνισή της μια άλλη επιδημία αυτή του SARS οι Κινέζοι είχαν φτιάξει ένα νοσοκομείο σε 7 ημέρες.

Construction of the special hospital with a capacity of 1,000 beds for patients with #nCoV2019 has begun in Wuhan, according to the model of the hospital built in seven days in Beijing to deal with #SARS in 2003. The construction is scheduled to be completed by February 3. pic.twitter.com/MtVgIG0liC