Στην Κομισιόν το θέμα του misgendering της δολοφονημένης Κουβανής τρανς στον Άγιο Παντελεήμονα

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έφτασε το ζήτημα του misgendering στην υπόθεση δολοφονίας της Κουβανής τρανς στον Άγιο Παντελεήμονα. Συγκεκριμένα, η Ολλανδή ανεξάρτητη ευρωβουλευτής Sophie in 't Veld σε ερώτηση που έθεσε στην κομισιόν μί8λησε για τα λάθη που έγιναν από πλευράς των Αρχών. Υπενθυμίζουμε ότι αρχικά τα δημοσιεύματα που βασίστηκαν σε πληροφορίες της αστυνομίας έκαναν λόγο για «νεκρό άνδρα»

«Μία τρανς γυναίκα δολοφονήθηκε στην Ελλάδα. Η τοπική αστυνομία και τα ΜΜΕ έκαναν misgendering στις αναφορές τους. Λυπηρό και σοκαριστικό» σχολίασε η ίδια, σε ανάρτησή της στο Twitter, όπου δημοσιεύει και το κείμενό που απέστειλε στην Επιτροπή.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει σοβαρά την προστασία του ‘ευρωπαϊκού τρόπου ζωής’ και ελπίζω να πάρει ξεκάθαρη θέση» συμπληρώνει στην ίδια ανάρτηση.

Αναλυτικά, το κείμενο της Sophie in 't Veld:

«Στις 10 Ιουλίου του 2023, μία τρανς γυναίκα δολοφονήθηκε άγρια στην Ελλάδα. Φέρεται να το είχε σκάσει από την Κούβα πριν από αρκετά χρόνια, λόγω της βίας και των διακρίσεων που βίωσε λόγω της ταυτότητας φύλου της. Ήταν ακτιβίστρια της τοπικής ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Η ελληνική αστυνομία και τοπικά μέσα τής αρνήθηκαν τον σεβασμό ως προς την ταυτότητα φύλου της, μετά τον θάνατό της, κάνοντας misgendering στις αναφορές για τον θάνατό της.

Με βάση αυτά,

Μπορεί η Κομισιόν να επιβεβαιώσει ότι είναι σε επαφή με τις ελληνικές αρχές για να διαβεβαιώσει ότι γίνεται ευρεία έρευνα και εάν έχει προταθεί ευρωπαϊκή βοήθεια;

Μπορεί η Κομισιόν να απαντήσει αν θεωρεί πως το misgendering μίας δολοφονημένης τρανς γυναίκας αντίκειται στις ευρωπαϊκές αρχές και τον νόμο κατά των διακρίσεων αλλά και της ισότητας;

Ευρωπαϊκή έρευνα του 2020, έδειξε πως η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στην Ελλάδα και ειδικά οι τρανς, αντιμετωπίζουν περισσότερη βία, συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σπάνια νιώθουν ασφάλεια να κάνουν καταγγελίες στην αστυνομία. Έχει υπάρξει άλλη μία δολοφονία ακτιβιστή υπέρ των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Τι έχει κάνει η Κομισιόν έκτοτε για να θέσει το θέμα στις ελληνικές αρχές ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες ασφαλείας για τους ΛΟΑΤΚΙ+».

