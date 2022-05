Στην Ουκρανία η Φινλανδή πρωθυπουργός

Η επίσκεψη της Φινλανδής πρωθυπουργού, Σάνα Μάριν στην Ουκρανία πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη Φινλανδία, καθώς εκκρεμεί η επίλυση του ζητήματος της ένταξής της στο ΝΑΤΟ, αφού η Τουρκία ασκεί επανειλημμένως βέτο, επικαλούμενη «ζητήματα ασφαλείας» που σχετίζονται με οργανώσεις που η Άγκυρα θεωρεί τρομοκρατικές.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τη Σάνα Μάριν είπε ότι οι επισκέψεις από τόσο υψηλόβαθμους πολιτικούς αποτελεί πολύ σημαντικό και άμεσο δείγμα υποστήριξης.

«Η στρατιωτική βοήθεια της Φινλανδίας είναι εξαιρετικά πολύτιμη για εμάς. Τα όπλα, η πολιτική κυρώσεων και η ενότητα των εταίρων μας στο θέμα της αίτησης της Ουκρανίας στην ΕΕ είναι αυτά που μπορούν να εξασφαλίσουν δύναμη στην άμυνα της χώρας μας», είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι.

Τη Μπούκα επισκέφτηκε η Σάνα Μάριν

Προτού συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο, η πρωθυπουργός της Φινλανδίας, επισκέφθηκε τις πόλεις Ιρπίν και Μπούκα, δύο περιοχές στις οποίες έχουν σημειωθεί αρκετές αποτρόπαιες επιθέσεις των ρωσικών στρατευμάτων.

Η Σάνα Μάριν δήλωσε σοκαρισμένη κατά την περιοδεία της στις σφοδρά χτυπημένες ουκρανικές πόλεις, λέγοντας ότι «ήταν υπερβολικά δύσκολο να βλέπεις όσα η Ρωσία έκανε σε αυτές τις πόλεις».

🇫🇮 PM Sanna Marin visited Irpin and Bucha on her surprise visit to Ukraine



"We showed @MarinSanna the aftermath of the 'Russian world' left behind by the occupiers, discussed the issue of assistance in the renovation of our city" - Anzhela Makeieva of the Irpin City Council. pic.twitter.com/Jbk7cxT5iB