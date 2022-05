Ο πρόεδρος Μπάιντεν θα συναντηθεί την Πέμπτη με τους ηγέτες Σουηδίας και Φινλανδίας στον Λευκό Οίκο

Στις ΗΠΑ θα μεταβούν την Πέμπτη οι πρόεδροι της Σουηδίας και Φινλανδίας προκειμένου να συναντηθούν με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν όπου θα συζητηθεί το αίτημα των δύο χωρών για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

JUST IN: Pres. Biden will meet with Swedish, Finnish leaders at the White House, where they "will discuss Finland’s and Sweden’s NATO applications and European security." https://t.co/Bf5XZQIzVH pic.twitter.com/056fOdfdiN