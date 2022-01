Στο απόλυτο χάος βυθίζεται το Καζακστάν

Η αστυνομία της Αλμάτι, της μεγαλύτερης πόλης και οικονομικής πρωτεύουσας του Καζακστάν, ανακοίνωσε ότι δεκάδες ταραξίες «εξαλείφθηκαν», μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ίντερφαξ.

Στρατιώτες και διαδηλωτές συγκρούονταν νωρίτερα σήμερα στην κύρια πλατεία της Αλμάτι. Όπως μετέδωσε νωρίτερα το Reuters, επικαλούμενο ανταποκριτές του που βρίσκονται εκεί, θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και δεκάδες στρατιώτες που κινούνται πεζή εισήλθαν σήμερα το πρωί στην κύρια πλατεία της Αλμάτι, όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άνθρωποι για να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησης για τρίτη ημέρα. Πυροβολισμοί ακούστηκαν καθώς οι στρατιώτες προσέγγιζαν το πλήθος, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες του Reuters.

In #Kazakhstan Almaty, on the square in front of the mayor's office, security forces began an operation to "clean up" the territory from the instigators of the riots. Security forces using weapons against protesters. pic.twitter.com/q9y1Q3MGNp — Churchill 🇰🇿 (@atlantikfedaisi) January 6, 2022

Παράλληλα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι σφοδρές ανταλλαγές πυρών ξέσπασαν ανάμεσα στον στρατό και οπλισμένους ανθρώπους στην πλατεία που βρίσκεται μπροστά από το δημαρχείο της Αλμάτι. «Στρατιώτες έφτασαν στην πλατεία, άρχισαν εκκαθαριστική επιχείρηση εναντίον των ταραχοποιών. Σφοδρή ανταλλαγή πυροβολισμών βρίσκεται σε εξέλιξη», σύμφωνα με το TASS.

Troops, protesters clash on Almaty main square in Kazakhstan; shots heard | Malay Mail https://t.co/clVOShfreC — Malay Mail (@malaymail) January 6, 2022

Το πρακτορείο Sputnik μετέδωσε την ίδια ώρα, επικαλούμενο ανακοίνωση των δυνάμεων επιβολής της τάξης της Αλμάτι, ότι δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη αυτή κατά την προσπάθειά τους να εισβάλουν στα κεντρικά γραφεία της αστυνομίας στη διάρκεια της νύχτας.

«Απόπειρα εισβολής στο αρχηγείο της αστυνομίας στην Αλμάτι έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας και δεκάδες επιτιθέμενοι εξαλείφθηκαν», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα επίσης με το Reuters, η κρατική τηλεόραση του Καζακστάν μετέδωσε σήμερα ότι η Εθνική Τράπεζα της χώρας αποφάσισε να αναστείλει την λειτουργία όλων των χρηματοπιστωτικών θεσμών. Επίσης το ίντερνετ είναι ως επί το πλείστον εκτός λειτουργίας στη χώρα.

You’re watching cops surrendering en masse today to the ppl of Kazakhstan. After days of challenging resistance & the downfall of the govt. Never forget, it’s we the workers who hold power, in every country - and we can change things ANY TIME WE WANT. pic.twitter.com/jlhiz2DG9X — GhostofDurruti (@RobTheRich0001) January 5, 2022

Ο πρόεδρος του Καζακστάν Κάσιμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ ανακοίνωσε πως διέταξε τον στρατό να επέμβει για να αποκατασταθεί η τάξη και να τερματιστούν οι ταραχές που άρχισαν με αφορμή την αύξηση της λιανικής τιμής της ενέργειας αλλά μοιάζουν να μετατράπηκαν πολύ γρήγορα σε εξέγερση.

«Συμμορίες τρομοκρατών» ενεπλάκησαν σε μάχη με αλεξιπτωτιστές στην Αλμάτι, δήλωσε ο αρχηγός του κράτους, σύμφωνα με τον οποίο το Καζακστάν δεν είναι απλά αντιμέτωπο με μια «απειλή» αλλά με κίνδυνο κατάλυσης «του κράτους».

Security forces have entered the Kazakh city hoarded together, as eyewitnesses and social media video show 'LIVE' gun fire and fighting pic.twitter.com/m6M3zJuiD7 — RT (@RT_com) January 5, 2022

Ο Τοκάγεφ επιβεβαίωσε επίσης ότι ζήτησε στρατιωτική βοήθεια από τον Οργανισμό του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (ΟΣΣΑ), θεσμό στον οποίο συμμετέχουν πρώην σοβιετικές δημοκρατίες υπό την ηγεσία της Ρωσίας.

Νωρίτερα ο πρόεδρος του ΟΣΣΑ, ο Αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, επιβεβαίωσε πως θα αναπτυχθεί «ειρηνευτική αποστολή» στο Καζακστάν κατόπιν αιτήματος του Αλμάτι.