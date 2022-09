Στο Εδιμβούργο η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ

Η νεκροφόρα που μεταφέρει την σορό της βασίλισσας Ελισάβετ έφθασε το παλάτι του Χόλιρουντχαουζ στο Εδιμβούργο, όπου την υποδέχθηκε μεγάλο πλήθος.

A royal convoy carrying the Queen's coffin has arrived at Holyroodhouse in Edinburgh, marking the end of a six-hour journey from Balmoral.



The late monarch will remain in the Palace of Holyroodhouse overnight.



Latest: https://t.co/8AFWhoW82a



📺 Sky 501, Virgin 602 and YouTube pic.twitter.com/nO1FmsHUs7