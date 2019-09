Στο φως της δημοσιότητας η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης, ότι ενέκρινε τη δημοσιοποίηση της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στα Ηνωμένα Έθνη όπου εκπροσωπώ τη χώρα μας, όμως ενέκρινα τη δημοσιοποίηση αύριο (Τετάρτη) του πλήρους απομαγνητοφωνημένου κειμένου της τηλεφωνικής συνομιλίας μου με τον Ουκρανό πρόεδρο», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine....