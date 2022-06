Στο Κίεβο για δεύτερη φορά η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Στο Κίεβο βρίσκεται για δεύτερη φορά η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όπως ανέφερε με ανάρτησή της στο Twitter.

«Με τον πρόεδρο Ζελένσκι θα κάνουμε απολογισμό του κοινού έργου που απαιτείται για την ανοικοδόμηση και της προόδου που σημείωσε η Ουκρανία σχετικά με την ευρωπαϊκή της πορεία» σημείωσε η πρόεδρος της Επιτροπής.

🇺🇦 Good to be back in Kyiv.



With President @ZelenskyyUa I will take stock of the joint work needed for reconstruction and of the progress made by Ukraine on its European path.



Європа з вами! pic.twitter.com/JqtXvgamkV