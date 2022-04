Στο Κίεβο μεταβαίνει η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.

Σε ανάρτησή της στο Twitter αναφέρει: «Kαθ'οδόν για το Κίεβο». «Θα μεταφέρει στον γενναίο λαό της Ουκρανίας μήνυμα υποστήριξης και ελπίδας εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» σημειώνει ο εκπρόσωπος της προέδρου, Γιούρι Λάας. Παράλληλα, προσθέτει ότι λόγω της εξελισσόμενης κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή, περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμά της θα είναι διαθέσιμες τις επόμενες ώρες (Παρασκευή).

On my way to Kyiv 🇺🇦



На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ