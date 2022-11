Στο νοσοκομείο εσπευσμένα ο Σεργκέι Λαβρόφ

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, λίγη ώρα μετά την άφιξή του στη Σύνοδο των G-20.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ διακομίσθηκε στο νοσοκομείο μετά την άφιξή του στο Μπαλί της Ινδονησίας, για να συμμετάσχει στην σύνοδο κορυφής της Ομάδας των 20 (G20), μετέδωσε το Associated Press επικαλούμενο ινδονήσιους αξιωματούχους. Ινδονήσιοι αξιωματούχοι δεν θέλησαν να σχολιάσουν το περιστατικό. Ο Λαβρόφ εκπροσωπεί στην σύνοδο τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Δύο πηγές έκαναν λόγο για καρδιακό περιστατικό.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η είδηση αποτελεί «fake news».

