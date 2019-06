Το παλάτι του Μπάκιγχαμ επισκέφτηκε σήμερα, Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να συναντηθεί με τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Η βασίλισσα θα ξεναγήσει τον Αμερικανό πρόεδρο σε έκθεση αμερικανικών ευρημάτων ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί επίσημο δείπνο.

President Donald Trump is arriving at Buckingham Palace on the first day of his #statevisit to the UK #TrumpUKVisit https://t.co/nmmplz7wvt