Στο παρά πέντε η συμφωνία για το Brexit

Το μεσημέρι της Πέμπτης 17 Οκτωβρίου υψώθηκε λευκός καπνός πάνω από τις Βρυξέλλες. Οι Ευρωπαίοι και οι Βρετανοί διαπραγματευτές είχαν καταλήξει σε συμφωνία για το Brexit, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή πριν αρχίσει η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε.

Τελικά, το εφιαλτικό σενάριο περί άτακτου Brexit αποτελεί παρελθόν. Για ισορροπημένη συμφωνία κάνει λόγο ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ με ανάρτησή του στο Twitter. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9